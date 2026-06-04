Каждый второй подросток не умеет определять время по циферблату

Зумеры не могут поменять постельное белье и определить время по циферблату

Современные подростки и молодые взрослые теряют базовые бытовые и житейские умения. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась Газета.ру.

Более половины представителей поколений зумеров и Альфа не могут сказать, сколько времени показывают аналоговые часы. Почти каждый второй понятия не имеет, с какой стороны подойти к патрону, чтобы вкрутить лампочку.

При этом часы как модный аксессуар молодежь не игнорирует — их покупают, чтобы дополнить образ, а не чтобы узнавать время.

Родители же рисуют еще более тревожную картину. 86% взрослых жалуются, что их дети не в состоянии сориентироваться в незнакомом районе без смартфона и карт. А 73% уверены: таблица умножения для молодых — темный лес, считать в уме они тоже не умеют.

Почти 70% отмечают, что подростки отказываются от бумажных купюрами и монетами, когда нужно получить сдачу.

Каждый третий родитель (31%) говорит, что его ребенок не отличит пододеяльник от простыни. А каждый четвертый (24%) добавит: слово «перстень» для зумера — пустой звук.

87% опрошенных взрослых признались, что их всерьез беспокоит этот межпоколенческий разрыв. Однако сами молодые люди куда спокойнее: только 18% удивляются тому, что их сверстники не знают каких-то «очевидных» для старших вещей.

Самим зумерам, согласно опросу, сложно возиться с наличными деньгами и сдачей (75%), искать дорогу без навигатора (68%), смотреть на стрелки часов (49%) и вспоминать таблицу умножения (45%).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки и студенты в России начали массово открывать ИП. Они продают товары на маркетплейсах, создают IT-стартапы и запускают бренды. Число предпринимателей среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч. В стране действует несколько программ поддержки молодых предпринимателей, в том числе они могут получить гранты до одного миллиона рублей.

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