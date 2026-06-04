Детское питание и мед: какую еду из РФ больше всего любят иностранцы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Популярны те товары, которые не нуждаются в усиленной рекламе.

Какую еду из РФ больше всего любят иностранцы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
ПМЭФ 2026

Глава РЭЦ Ан: российские продукты питания пользуются популярностью за рубежом

Российские продукты питания пользуются популярностью за рубежом. Об этом вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Татьяна Ан рассказала Lenta.ru во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Прежде всего речь о товарах, которые не нуждаются в усиленной рекламе и могут «продвигать сами себя». Эко-продукция с натуральным составом хорошо продается благодаря популярности здорового образа жизни. Пример — детское питание «Фрутоняня», очень популярное в Азии. Местные покупатели высоко оценили натуральный состав пюре.

В Китае очень популярен мед с Алтая — в республике он славится как экологически чистое лакомство премиум-сегмента. Также азиаты очень любят конфеты «Крокант» и «Аленка». Кроме того, за границей популярны спиртные напитки из России, особенно водка. В Индии ее и вовсе считают лучшей водкой в мире.

Самостоятельное продвижение российской продукции часто оказывается трудным и затратным, поэтому производителей приглашают присоединиться к программе «Сделано в России», направленной на повышение популярности российской еды в иностранных государствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что готовые блюда пользуются в России все большей популярностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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