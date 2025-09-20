«Принять реальность»: Келлог высказался о территориальных уступках Украины

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Спецпосланник не разделяет позиции Трампа об условиях переговоров.

Кит Келлог о территориальных уступках Украины

Фото: OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

Кит Келлог заявил, что Украине придется смириться с потерей части территории

Украине стоит смириться с потерей части своей территории. Об этом в интервью газете Telegraph заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Нужно принять реальность», — уточнил госслужащий.

Келлог отметил, что под контролем России на данный момент находится около 65% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и 98% — Луганской Народной Республики (ЛНР).

В то время как президент США Дональд Трамп настаивает на переговорах без предварительных условий и «не торгует украинской землей», Келлог же придерживается другой позиции. По его словам, достичь мира на Украине будет сложно без прекращения огня.

Ранее Келлог заявил, что Европа смогла стать самодостаточной в вопросе помощи Украине. К тому же, по его словам, США полностью не свернут программу поддержки ВСУ, однако могут ее существенно сократить. Он призвал Европу готовиться именно к такому сценарию. Келлог отметил, что ЕС «должен быть готов» оказывать помощь Украине самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский и Кит Келлог провели переговоры о покупке систем ПВО Patriot для нужд ВСУ.

