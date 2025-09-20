Страмер намерен ввести цифровые удостоверения личности в сентябре

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на введении цифровых удостоверений личности для эффективной борьбы с нелегальными мигрантами уже к концу сентября. Об этом 19 сентября сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Таким образом британский премьер-министр пытается показать, что у него есть надежный план по сокращению нелегальной миграции», — сказано в публикации.

Уточняется, что глава правительства может представить данное решение на на конференции Лейбористской партии, которая пройдет 28 сентября в Ливерпуле.

Кроме того, власти рассматривают такую модель, чтобы цифровое удостоверение личности выдавалось только гражданам Великобритании и официально зарегистрированным мигрантам.

Детали новой системы пока остаются невыясненными, и сроки ее внедрения могут быть пересмотрены.

