Страмер намерен ввести цифровые удостоверения личности в сентябре

Его хотят выдавать только гражданам Великобритании и официально зарегистрированным мигрантам.
Фото: Alberto Pezzali/AP/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер настаивает на введении цифровых удостоверений личности для эффективной борьбы с нелегальными мигрантами уже к концу сентября. Об этом 19 сентября сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.
«Таким образом британский премьер-министр пытается показать, что у него есть надежный план по сокращению нелегальной миграции», — сказано в публикации.
Уточняется, что глава правительства может представить данное решение на на конференции Лейбористской партии, которая пройдет 28 сентября в Ливерпуле.
Кроме того, власти рассматривают такую модель, чтобы цифровое удостоверение личности выдавалось только гражданам Великобритании и официально зарегистрированным мигрантам.
Детали новой системы пока остаются невыясненными, и сроки ее внедрения могут быть пересмотрены.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Германии все чаще отвергается этническое и религиозное многообразие.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
53%
Нашли ошибку?