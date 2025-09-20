Российские виноделы переходят на производство сухих игристых вин

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Импортные вина из Италии, Франции и Португалии потеряли значительную долю рынка, освободив пространство для роста местных брендов.

Какие вина популярны в России

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские винодельни активно меняют ассортимент своей продукции, отдавая предпочтение сухим игристым винам категорий брют и экстра-брют. Согласно исследованию Роскачества и опубликованным результатам анализа первого полугодия 2025 года, популярность традиционных полусладких вин снижается, уступая место сухим сортам.

По данным организации, игристые вина категории брют и экстра-брют теперь занимают 47% всего отечественного производства, что значительно опережает традиционные полусладкие сорта, доля которых снизилась до 42%.

Импортные игристые вина из Италии, Франции и Португалии потеряли значительную долю рынка, освободив пространство для роста местных брендов. Несмотря на общее снижение потребления импортных игристых вин, российские вина показали значительный прирост продаж на 5%, увеличив долю отечественного продукта на рынке до 72%.

Россияне предпочитают традиционную продукцию, сделанную классическим методом шампанизации, вместо массовых напитков, производимых современным акратофорным способом.

Эксперты подчеркнули, что впервые в истории отечественного виноделия сегмент розовых вин занял более 20% рынка, в то время как производство белого игристого вина увеличилось примерно на 16%. Кроме того, отмечается постепенное возвращение интереса к красным игристым винам, особенно изготовленным из уникальных российских сортов винограда, выращиваемых на Дону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ассортимент продуктов в магазинах РФ сокращается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
6:40
Яблоки в выпечке: какие десерты любят россияне и как их готовят в ресторанах
6:29
В результате атаки ЦАХАЛ по сектору Газа погибли два ребенка
6:13
Российские виноделы переходят на производство сухих игристых вин
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
Не долетел: мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025