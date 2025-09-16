Устойчивая тенденция: почему ассортимент продуктов в магазинах РФ сокращается

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Эксперты объясняют это уменьшением средней площади торговых объектов.

Почему в продуктовых магазинах РФ сокращается ассортимент

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В РФ сокращается ассортимент продуктов в магазинах

В России фиксируется устойчивая тенденция к уменьшению ассортимента в продуктовых сетях, следует из данных исследовательской компании «Нильсен».

В компании уточнили, что в июле 2025 года количество товарных позиций в продовольственном сегменте сократилось на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В непродовольственном секторе падение составило 1,8%. Наибольшее сокращение зафиксировано в категории алкоголя — 5,6%, а также среди детских товаров — 5,1%.

Эксперты связывают происходящее с уменьшением средней площади торговых объектов. Это вынуждает ритейлеров ограничивать выбор и оставлять на полках только самые популярные позиции. Согласно данным Infoline, за первые семь месяцев 2025 года средняя площадь продуктовых магазинов в стране снизилась на 0,7% и составила 312 квадратных метров.

При этом крупнейшие российские сети активно развивают новые малые форматы. Так, «Магнит» представил магазины «Заряд от Магнита» площадью около 100 квадратных метров, а X5 Group запустила «Перекресток Select» с торговым залом около 400 квадратных метров, что почти втрое меньше стандартного формата.

Аналитики отмечают, что ритейлеры стали осторожнее в выводе новых товаров. Особенно заметно это в категориях детских товаров (минус 8,3%) и косметики для лица (минус 7,3%). В непродовольственном сегменте дополнительным фактором стало перераспределение спроса в онлайн-каналы. По словам партнера компании One Story Ольги Сумишевской, покупатели все чаще делают выбор в пользу магазинов у дома с небольшим, но тщательно подобранным ассортиментом и высокой долей готовой еды. Сокращение площадей также позволяет ритейлерам снижать расходы и получать дополнительный доход, сдавая часть помещений в субаренду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Лавров сравнил SHAMAN на «Интервидении» с центральным нападающим
12:30
«Будет ежегодным»: Сергей Лавров высказался о будущем «Интервидения»
12:22
«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием
12:15
Пока вражеские «птички» не видят: ВС РФ сдвинули линию фронта в Кременских лесах
12:07
Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
12:00
Гастрономические гастроли: шеф-повара из ОАЭ приехали в РФ на фестиваль

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025