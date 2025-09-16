Устойчивая тенденция: почему ассортимент продуктов в магазинах РФ сокращается

В РФ сокращается ассортимент продуктов в магазинах

В России фиксируется устойчивая тенденция к уменьшению ассортимента в продуктовых сетях, следует из данных исследовательской компании «Нильсен».

В компании уточнили, что в июле 2025 года количество товарных позиций в продовольственном сегменте сократилось на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В непродовольственном секторе падение составило 1,8%. Наибольшее сокращение зафиксировано в категории алкоголя — 5,6%, а также среди детских товаров — 5,1%.

Эксперты связывают происходящее с уменьшением средней площади торговых объектов. Это вынуждает ритейлеров ограничивать выбор и оставлять на полках только самые популярные позиции. Согласно данным Infoline, за первые семь месяцев 2025 года средняя площадь продуктовых магазинов в стране снизилась на 0,7% и составила 312 квадратных метров.

При этом крупнейшие российские сети активно развивают новые малые форматы. Так, «Магнит» представил магазины «Заряд от Магнита» площадью около 100 квадратных метров, а X5 Group запустила «Перекресток Select» с торговым залом около 400 квадратных метров, что почти втрое меньше стандартного формата.

Аналитики отмечают, что ритейлеры стали осторожнее в выводе новых товаров. Особенно заметно это в категориях детских товаров (минус 8,3%) и косметики для лица (минус 7,3%). В непродовольственном сегменте дополнительным фактором стало перераспределение спроса в онлайн-каналы. По словам партнера компании One Story Ольги Сумишевской, покупатели все чаще делают выбор в пользу магазинов у дома с небольшим, но тщательно подобранным ассортиментом и высокой долей готовой еды. Сокращение площадей также позволяет ритейлерам снижать расходы и получать дополнительный доход, сдавая часть помещений в субаренду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.