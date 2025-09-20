Мест нет: все билеты на финал конкурса «Интервидение» распроданы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

Мероприятие пройдет 20 сентября 2025 года в Москве.

Остались ли билеты на финал Интервидения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: все билеты на финал «Интервидения» распроданы

Билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» закончились за сутки до проведения мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости».

В агентстве уточнили, что за два дня до мероприятия билеты еще можно было приобрести, однако оставались только места, расположенные в зоне за партером, к тому же их стоимость составляла 50 тысяч рублей.

Отмечается, что продажа билетов на финал «Интервидения» завершилась в пятницу, 19 сентября 2025 года, так как больше свободных мест попросту не осталось.

Площадкой для проведения финала международного конкурса, который состоится 20 сентября 2025 года в Москве, выбрана «Live Арена». По предварительным оценкам, на мероприятие придет около 11 тысяч зрителей. К тому же трансляция финала будет вестись во всех странах-участницах.

В «Интервидении» примут участие представители более 20 стран, среди которых США, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия, Венесуэла, Египет, Катар, Эфиопия, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан. Уточняется, что Соединенные Штаты вместо Брэндона Ховарда представит певица и продюсер VASSY (настоящее имя — Василика Карагиоргос). Об этом стало известно 17 сентября.

Россию на «Интервидении» будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, с песней продюсера и композитора Максима Фадеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN оценил свои шансы на победу в «Интервидении».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:50
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
6:40
Яблоки в выпечке: какие десерты любят россияне и как их готовят в ресторанах
6:29
В результате атаки ЦАХАЛ по сектору Газа погибли два ребенка
6:13
Российские виноделы переходят на производство сухих игристых вин
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
5:43
Не долетел: мужчина упал с воздушного шара и разбился насмерть

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025