Мест нет: все билеты на финал конкурса «Интервидение» распроданы

РИА Новости: все билеты на финал «Интервидения» распроданы

Билеты на финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» закончились за сутки до проведения мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости».

В агентстве уточнили, что за два дня до мероприятия билеты еще можно было приобрести, однако оставались только места, расположенные в зоне за партером, к тому же их стоимость составляла 50 тысяч рублей.

Отмечается, что продажа билетов на финал «Интервидения» завершилась в пятницу, 19 сентября 2025 года, так как больше свободных мест попросту не осталось.

Площадкой для проведения финала международного конкурса, который состоится 20 сентября 2025 года в Москве, выбрана «Live Арена». По предварительным оценкам, на мероприятие придет около 11 тысяч зрителей. К тому же трансляция финала будет вестись во всех странах-участницах.

В «Интервидении» примут участие представители более 20 стран, среди которых США, Китай, Белоруссия, Индия, Сербия, Венесуэла, Египет, Катар, Эфиопия, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан. Уточняется, что Соединенные Штаты вместо Брэндона Ховарда представит певица и продюсер VASSY (настоящее имя — Василика Карагиоргос). Об этом стало известно 17 сентября.

Россию на «Интервидении» будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, с песней продюсера и композитора Максима Фадеева.

