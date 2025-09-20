Европейские аэропорты подверглись кибератакам

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Сотрудники воздушных гаваней рекомендуют пассажирам проверять статус своего рейса перед выездом из дома.

Европейские аэропорты подверглись кибератакам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Европейские аэропорты, в том числе воздушная гавань Брюсселя, подверглись кибератакам. Об этом проинформировали в авиагавани столицы ЕС.

Согласно опубликованной информации, в аэропортах произошел сбой системы регистрации и посадки на рейс. Теперь эти процессы осуществляются вручную. Как уточнили сотрудники авиагавани, произошедшее сильно усложняет работу транспортных предприятий.

«Это существенно влияет на расписание рейсов и, к сожалению, может привести к задержкам и отменам рейсов», — говорится в сообщении.

Сотрудники аэропорта рекомендуют пассажирам проверять статус своего рейса перед выездом из дома.

Еще проблемы в работе воздушных гавань фиксируют в американском городе — Далласе. Там уже отменили больше 1800 рейсов. Такое решение было принято из-за сбоя телекоммуникационного оборудования. Помимо этого, кибератаке подверглись три аэропорта в Перу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы. Это произошло в конце июля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
«Главное — не останавливаться»: Дима Билан дал совет «Интервидению»
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
12:12
Что внутри пачки: есть ли разница между макаронами за 45 и 560 рублей
12:11
Европейские аэропорты подверглись кибератакам
11:54
«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме
11:30
«Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Луков день: что можно и нельзя делать 20 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025