Новой пандемии не будет: ВОЗ не видит угрозы очередной вспышки COVID-19

ВОЗ не видит риска новой пандемии COVID-19

ВОЗ не видит риска возвращения уровня заболеваемости COVID-19 к показателям времен масштабной пандемии. Несмотря на то, что коронавирус все еще остается актуальной проблемой российского и мирового здравоохранения, на данный момент в нашей стране и за рубежом у населения выработался популяционный иммунитет, подчеркнули в организации. Этому способствовала программа вакцинации и перенесенные инфекции.

При этом вирус продолжает развиваться, появляются новые штаммы, однако их подавляющее большинство не ведет к тяжелому заболеванию. В ВОЗ подчеркнули, что необходимо продолжать мониторинг ситуации, чтобы отслеживать видоизменения вируса и удерживать его распространение под контролем.

«Здесь важна бдительность и настороженность, особенно в отношении распространения этой инфекции среди наиболее уязвимых групп, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями», — подчеркнул в разговоре с РИА Новости глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев.

