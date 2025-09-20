Президент РФ подписал распоряжение о материальной помощи школам Южной Осетии

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 36 0

Также учителя будут получать надбавку за преподавание русского языка.

Помощь России образовательным учреждениям Южной Осетии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из личного фонда для оказания поддержки школам Южной Осетии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с педагогами в Цхинвале.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации подписал специальное распоряжение, по которому не просто из бюджета страны, а из личного резервного фонда президента выделены средства», — уточнил он.

Более того, в местных школах учителя осетинского и русского языка будут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере пяти тысяч рублей. Также в образовательных организациях появился новая должность — советник по воспитательной работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сергей Собянин объявил о начале работы «Университета предпринимателей».

К работе в 20 мастерских приступили более 300 студентов. Занятия проходят на базе восьми ведущих вузов столицы. Команды разработают прорывные продукты в ключевых направлениях, в числе которых искусственный интеллект, кибербезопасность, биомедицина, умный транспорт и логистика, новые материалы и фудтех.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
ЦБ: ключевая ставка может достичь однозначного показателя к концу 2026 года
17:22
SНАМАN не победит? Игорь Матвиенко поделился прогнозом «Интервидения»
17:17
Прическа «Suреr stаr»: Слободан Тркуля рассказал о своей укладке
17:04
Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Италию в 2026 году
16:50
«Сила единства»: в Белграде проходит военный парад ко Дню сербской сплоченности
16:32
Президент РФ подписал распоряжение о материальной помощи школам Южной Осетии

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025