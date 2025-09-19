Сергей Собянин объявил о начале работы «Университета предпринимателей»

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 26 0

Весь учебный год студенты будут работать над проектами в мастерских, посещать встречи с предпринимателями, участвовать в экспертных сессиях и проходить выездные практики в компаниях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве открылась программа «Университет предпринимателей». О том, что ждет ее участников, в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«По поручению Президента России Владимира Путина Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив запускают программу, которая объединит науку, бизнес и талантливых студентов. Ее задача — создание инновационных продуктов, которые изменят жизнь города и страны», — написал мэр Москвы.

К работе в 20 мастерских приступили более 300 студентов. Занятия проходят на базе восьми ведущих вузов столицы. Это Московский физико-технический институт, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Сколковский институт науки и технологий, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Мастерскими руководят успешные предприниматели из разных отраслей.

Команды разработают прорывные продукты в ключевых направлениях, в числе которых искусственный интеллект, кибербезопасность, биомедицина, умный транспорт и логистика, новые материалы и фудтех.

Основа программы — практика. В течение учебного года студенты будут работать над проектами в мастерских, посещать встречи с предпринимателями, участвовать в экспертных сессиях и проходить выездные практики в компаниях.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
Из-за глобального потепления на Аляске возник новый остров
21:16
Путин обсудил с главой Пермского края основные направления развития региона
21:05
В Кремле указали на готовность Путина к урегулированию конфликта на Украине
20:56
Собянин: в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля
20:46
Эстония заявила о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями
20:40
Министр спорта РФ Дегтярев сделал заявление об Олимпиаде-2026

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025