Сергей Собянин объявил о начале работы «Университета предпринимателей»

В Москве открылась программа «Университет предпринимателей». О том, что ждет ее участников, в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«По поручению Президента России Владимира Путина Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив запускают программу, которая объединит науку, бизнес и талантливых студентов. Ее задача — создание инновационных продуктов, которые изменят жизнь города и страны», — написал мэр Москвы.

К работе в 20 мастерских приступили более 300 студентов. Занятия проходят на базе восьми ведущих вузов столицы. Это Московский физико-технический институт, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Сколковский институт науки и технологий, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Мастерскими руководят успешные предприниматели из разных отраслей.

Команды разработают прорывные продукты в ключевых направлениях, в числе которых искусственный интеллект, кибербезопасность, биомедицина, умный транспорт и логистика, новые материалы и фудтех.

Основа программы — практика. В течение учебного года студенты будут работать над проектами в мастерских, посещать встречи с предпринимателями, участвовать в экспертных сессиях и проходить выездные практики в компаниях.