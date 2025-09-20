«Разнообразный опыт»: судья «Интервидения» из Бразилии о масштабе конкурса

Мария Гоманюк
До приезда на мероприятие в РФ композитор много прочел о нем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Судья «Интервидения» из Бразилии назвал конкурс достойной альтернативой

Разнообразный репертуар композиций выступающих артистов представлен на международном песенном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал судья для мероприятия из Бразилии композитор, музыкант и профессор Кака Машаду.

По его словам, среди соревнующихся артистов есть представители из самых разных частей света, что, безусловно, показывает масштаб мероприятия.

«Абсолютно разнообразный опыт, потому что песни, которые принесли сюда на „Интервидение“ участники латиноамериканских стран, кардинально отличаются от песен участников африканских стран, азиатских стран и, конечно же, от России», — пояснил он.

К тому же Машаду отметил, что до приезда на судейство в РФ много прочел о конкурсе. Он ознакомился с тем, как «Интервидение» проводилось в XX веке. Судья из Бразилии подчеркнул, что первый по исторической хронологии конкурс, по большей части, был связан с участием тех стран, которые входили в состав СССР.

Кака добавил, что песенный конкурс, на который он прибыл, — это по-настоящему достойная альтернатива для мира, хотя о геополитической позиции в данный момент говорить неуместно.

«Это прекрасная идея, альтернатива. Вот это мероприятие, „Интервидение“, которое именно в этом году проходит, — хорошая альтернатива для того, чтобы связать культуры. Россия — молодец, что создала это мероприятие», — пояснил Машаду.

Помимо этого, судья поделился, что у него есть свой претендент на победу, но раскрывать имя конкурсанта посчитал несвоевременным.

«Интервидение-2025» состоится 20 сентября на Live Арене в Москве. В жюри конкурса вошел народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Участие в конкурсе примут более 20 артистов из разных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Китай, США. С российской стороны выступит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

Ранее, писал 5-tv.ru, судья «Интервидения» из Бразилии признался в любви к русской культуре.

