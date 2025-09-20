Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 21 0

Больше всего ему нравятся фильмы режиссеров Михалкова и Тарковского.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судья конкурса «Интервидение» из Бразилии обожает советскую архитектуру

Открылось, кто будет в роли судьи на Международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» от Бразилии. Им стал композитор, музыкант и профессор Кака Машаду. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru он поделился тем, как относится к российской культуре.

По его словам, у него есть особая любовь к архитектуре Москвы. Особо впечатляют Машаду здания советского периода. При этом, несмотря на масштабность столичных строений, он считает обстановку в городе крайне уютной.

К тому же бразильский судья отметил, что ценит Россию за вклад в литературу и искусство. Больше всего ему нравятся фильмы режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Тарковского.

Российскую сторону Машаду поддержал в создании «Интервидения». Кака добавил, что мероприятие показывает величие объединения стран и музыкальных культур. Он пояснил, что у него уже есть свой фаворит в конкурсе, но он не может раскрыть на данном этапе, кто это. Также композитор заявил, что в первую очередь во время выступлений участников будет обращать внимание на оригинальность и эмоции.

Представители Бразилии — исполнители Лусиана Калазанс и Таис Надер выступят десятыми на «Интервидении». Они презентуют авторскую композицию Pipoca com Amor («Попкорн с любовью»).

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Слободан Тркуля высказался о силе славянского народа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре
15:34
В результате ночной атаки БПЛА на Самарскую область погибли четыре человека
15:22
Кадры обрушения в школе на востоке Москвы опубликовала столичная прокуратура
14:57
«Научились ценить русский контент»: Пригожин оценил тренд на национальную музыку
14:53
С экс-министра Абызова начали принудительно взыскивать почти 27 млрд рублей
14:20
«Ярослав очень приятный»: Дана Аль-Мир из Катара надеется на дуэт с SHAMAN

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025