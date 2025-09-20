Особый вклад: судья «Интервидения» из Бразилии о любви к русской культуре

Судья конкурса «Интервидение» из Бразилии обожает советскую архитектуру

Открылось, кто будет в роли судьи на Международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» от Бразилии. Им стал композитор, музыкант и профессор Кака Машаду. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru он поделился тем, как относится к российской культуре.

По его словам, у него есть особая любовь к архитектуре Москвы. Особо впечатляют Машаду здания советского периода. При этом, несмотря на масштабность столичных строений, он считает обстановку в городе крайне уютной.

К тому же бразильский судья отметил, что ценит Россию за вклад в литературу и искусство. Больше всего ему нравятся фильмы режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Тарковского.

Российскую сторону Машаду поддержал в создании «Интервидения». Кака добавил, что мероприятие показывает величие объединения стран и музыкальных культур. Он пояснил, что у него уже есть свой фаворит в конкурсе, но он не может раскрыть на данном этапе, кто это. Также композитор заявил, что в первую очередь во время выступлений участников будет обращать внимание на оригинальность и эмоции.

Представители Бразилии — исполнители Лусиана Калазанс и Таис Надер выступят десятыми на «Интервидении». Они презентуют авторскую композицию Pipoca com Amor («Попкорн с любовью»).

