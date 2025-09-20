«Фу!» — двухлетняя дочь Ольги Орловой удивила подписчиков манерами

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Девочка возмутилась поведению домашнего питомца.

Фото, видео: Instagram*/olgaorlova1311; 5-tv.ru

Маленькая наследница певицы Ольги Орловой показала знание этикета

Дочь телеведущей и бывшей солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой порадовала общественность знанием манер за столом в раннем возрасте. Соответствующим видео ее знаменитая мама поделилась с подписчиками в соцсети.

На кадрах ролика двухлетняя Аня решила покормить собаку с руки в момент, когда ела сама. Питомец с удовольствием слизал угощение с пальцев малышки, но та осталась недовольна, ведь любимец обслюнявил их. Тогда девочка потребовала у Ольги салфетку.

Орлова отреагировала сразу и дала дочке вытереть руку, умилившись, что та знает, как нужно себя вести по этикету.

«Фу!» — заключила девочка, несмотря на протянутую салфетку.

Пищу Аня принимала в специальном воротничке, чтобы не испачкать одежду.

Певица в браке предпринимателем Валерием Масловым с 2021 года. Пара познакомилась в ресторане. Через два года у супругов родилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал, Орлова высказалась про измену мужа с няней.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

