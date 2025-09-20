Финал «Интервидения-2025» открыли Гагарина и Билан

Начался финал международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Открыли праздник заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан и певица Полина Гагарина. Они исполнили песню «На заре».

Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena в Подмосковье. За хрустальный кубок и 30 миллионов рублей будут бороться исполнители из более чем двадцати стран. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией «Прямо по сердцу». Певец выступает девятым.

Ранее композитор Игорь Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения». Об этом писал ранее 5-tv.ru. По словам Матвиенко, жюри конкурса не ограничивают строгими рамками: каждый оценивает по личным ощущениям. Кто-то обращает внимание на вокал, кто-то — на композицию. Сам продюсер считает главным другое. Для него этот критерий важнее.

