«Самое важное»: Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 25 0

Жюри не будет ограничиваться строгими рамками — каждый будет оценивать по личным ощущениям. Каким именно?

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Матвиенко: жюри будет оценивать участников «Интервидения» по личным ощущениям

При оценке участников «Интервидения» жюри будет ориентироваться на главное — насколько артисту удалось показать культуру своей страны. Об этом 5-tv.ru рассказал член жюри «Интервидения» от России, композитор Игорь Матвиенко.

По словам Матвиенко, жюри конкурса не ограничивают строгими рамками: каждый оценивает по личным ощущениям. Кто-то обращает внимание на вокал, кто-то — на композицию. Сам продюсер считает главным — национальный колорит.

«В мелодике, в одежде, вообще в самом номере должна быть представлена вот та народность, которую он (Участник. — Прим.ред.) представляет. Для меня это самое важное», — объяснил Матвиенко.

Финал «Интервидения-2025» пройдет в субботу, 20 сентября, на площадке Live Arena в Подмосковье. За хрустальный кубок и 30 миллионов рублей будут бороться исполнители из более чем двадцати стран. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией «Прямо по сердцу».

Ранее Матвиенко выразил уверенность, что российский участник войдет в пятерку лучших.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:09
«Самое важное»: Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения»
19:00
Не поддаться хаосу извне: прогноз Таро на неделю с 22 по 28 сентября
18:45
«Разнообразный опыт»: судья «Интервидения» из Бразилии о масштабе конкурса
18:39
Береги ум смолоду: какие продукты помогут сохранить когнитивные функции
18:23
Грандиозные масштабы: названы детали строительства ВСМ Москва — Петербург
17:53
Нарочно? ISU опубликовал видео с выступлением фигуриста Гуменника под украинскую песню

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025