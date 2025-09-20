«Самое важное»: Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения»

Матвиенко: жюри будет оценивать участников «Интервидения» по личным ощущениям

При оценке участников «Интервидения» жюри будет ориентироваться на главное — насколько артисту удалось показать культуру своей страны. Об этом 5-tv.ru рассказал член жюри «Интервидения» от России, композитор Игорь Матвиенко.

По словам Матвиенко, жюри конкурса не ограничивают строгими рамками: каждый оценивает по личным ощущениям. Кто-то обращает внимание на вокал, кто-то — на композицию. Сам продюсер считает главным — национальный колорит.

«В мелодике, в одежде, вообще в самом номере должна быть представлена вот та народность, которую он (Участник. — Прим.ред.) представляет. Для меня это самое важное», — объяснил Матвиенко.

Финал «Интервидения-2025» пройдет в субботу, 20 сентября, на площадке Live Arena в Подмосковье. За хрустальный кубок и 30 миллионов рублей будут бороться исполнители из более чем двадцати стран. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, с композицией «Прямо по сердцу».

Ранее Матвиенко выразил уверенность, что российский участник войдет в пятерку лучших.

