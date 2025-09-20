Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 66 0

По его словам, подобные инициативы, как данное событие, востребованы и в странах БРИКС, и по всему миру.

Интересно ли Интервидение в мире

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Идея проведения международного песенного конкурса «Интервидение-2025» — прекрасная. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, ставший почетным гостем мероприятия.

По его словам, подобные инициативы, как данное событие, востребованы и в странах БРИКС, и по всему миру.

Общемировой спрос на такой конкурс, как «Интервидение», был значительный всегда, поэтому большинство стран сразу откликнулись на вызов. В нынешнем мероприятии принимают участие конкурсанты из 23 стран от Беларуси и Казахстана до Кубы и Индии. Среди участников есть представители от США, Китая и Белоруссии.

Состоится «Интервидение-2025» на площадке Live Arena в Подмосковье. Призом станет хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представляет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Он выступит с композицией «Прямо по сердцу». Певец выйдет на сцену под девятым номером.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин обратился к участникам «Интервидения-2025».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

