Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей

Идея проведения международного песенного конкурса «Интервидение-2025» — прекрасная. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров, ставший почетным гостем мероприятия.

По его словам, подобные инициативы, как данное событие, востребованы и в странах БРИКС, и по всему миру.

Общемировой спрос на такой конкурс, как «Интервидение», был значительный всегда, поэтому большинство стран сразу откликнулись на вызов. В нынешнем мероприятии принимают участие конкурсанты из 23 стран от Беларуси и Казахстана до Кубы и Индии. Среди участников есть представители от США, Китая и Белоруссии.

Состоится «Интервидение-2025» на площадке Live Arena в Подмосковье. Призом станет хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представляет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Он выступит с композицией «Прямо по сердцу». Певец выйдет на сцену под девятым номером.

