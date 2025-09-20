Путин обратился к участникам «Интервидения-2025»

Президент России Владимир Путин поздравил участников и зрителей международного музыкального конкурса «Интервидение», который проходит на площадке Live Arena в Подмосковье.

Глава государства отметил, что конкурс многие годы объединял артистов из разных стран и служил площадкой для культурного диалога и дружбы. По его словам, «Интервидение» сохраняет традиции, но выходит на новый уровень: современные технологии, разнообразие культур и атмосфера свободы создают настоящий праздник для участников и публики.

В этом году на сцену выйдут представители более чем 20 государств.

«Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусств. Современный мир стремительно меняется», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что в мире растет запрос на справедливость, равный доступ к достижениям прогресса и сохранение культурной идентичности. По его словам, «Интервидение» отвечает именно на этот запрос, поэтому конкурс привлек столько стран.

«Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других», — сказал Путин.

Он пожелал конкурсантам успешных выступлений и признания, а зрителям — ярких эмоций от встречи с настоящим творчеством.

«В добрый час!» — добавил президент России.

