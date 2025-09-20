Путин обратился к участникам «Интервидения-2025»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 68 0

Президент России напомнил, что музыкальный конкурс многие годы служил площадкой для культурного диалога.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил участников и зрителей международного музыкального конкурса «Интервидение», который проходит на площадке Live Arena в Подмосковье.

Глава государства отметил, что конкурс многие годы объединял артистов из разных стран и служил площадкой для культурного диалога и дружбы. По его словам, «Интервидение» сохраняет традиции, но выходит на новый уровень: современные технологии, разнообразие культур и атмосфера свободы создают настоящий праздник для участников и публики.

В этом году на сцену выйдут представители более чем 20 государств.

«Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусств. Современный мир стремительно меняется», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что в мире растет запрос на справедливость, равный доступ к достижениям прогресса и сохранение культурной идентичности. По его словам, «Интервидение» отвечает именно на этот запрос, поэтому конкурс привлек столько стран.

«Ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче. Россия всегда была и остается страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других», — сказал Путин.

Он пожелал конкурсантам успешных выступлений и признания, а зрителям — ярких эмоций от встречи с настоящим творчеством.

«В добрый час!» — добавил президент России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
22:19
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
21:51
SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
21:43
Проводники в культуру: иностранные блогеры снялись в фильме про Кавказ
21:42
Участница от США не сможет выступить на конкурсе «Интервидение-2025»
21:27
Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей

Сейчас читают

SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025