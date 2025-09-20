Участница от США не сможет выступить на конкурсе «Интервидение-2025»

Мария Гоманюк
Певица VASSY также имеет гражданство Австралии — в этом и проблема.

Почему на Интервидении не выступит участница от США

Фото: Marcel Thomas/Zuma/ТАСС

Участница конкурса «Интервидение-2025» от США — Василика Карагиоргос, выступающая под псевдонимом VASSY, не сможет исполнить свою композицию в финале. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Причиной стало «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии». Певица имеет гражданство как США, так и Австралии.

«Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками „Интервидения“ и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — пояснили организаторы.

При этом заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса и глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не ожидает политического эффекта от события, а хочет показать взаимное приобщение к культурным ценностям разных стран.

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — заявил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров назвал проведение «Интервидения-2025» прекрасной идеей.

