Певице из Катара подарили балалайку в финале «Интервидения-2025»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 39 0

Конкурсантка выступила под номером 12.

Международный конкурс «Интервидение-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru c места событий.

На конкурсе Аль-Мир выступила под номером 12 и исполнила композицию на арабском языке «Huwa Dha Anta» («Это именно ты». — Прим.ред.).

Ранее, в ходе пресс-конференции, Дана Аль-Мир рассказала, что она коллекционирует гитары. У нее есть даже российский инструмент, который ей дорог.

Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena. Призом станет хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Ране 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025». Певец попросил членов жюри не оценивать его выступление. Участник от России заявил, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. В этом случае Россия не сможет победить на конкурсе.

