В Одессе намерены переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова»*

Политику декоммунизации Украина проводит с 2014 года.

В Одессе планируют переименовать улицу Чапаева

Фото: © РИА Новости/Стрингер

В Одессе планируют переименовать улицу Василия Чапаева в честь погибшего боевика батальона «Азов»*. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным издания, боевик погиб еще в 2015 году. Также планируется переименовать улицу Среднюю в Хаджибейском районе Одессы в честь другого погибшего боевика ВСУ.

Василий Чапаев — участник Первой мировой и Гражданской войн, командовал 25-й стрелковой дивизией Красной Армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях против войск Колчака. Его образ ярко описан в романе Дмитрия Фурманова и в одноименном фильме братьев Васильевых.

Политику декоммунизации — переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям — Украина проводит с 2014 года. В марте же 2023 года Верховная рада приняла закон о «деколонизации» топонимов, обязывающий менять все названия в стране, связанные с РФ и советским периодом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НБУ Украины планирует переименовать «копейку» в «шаг» из-за ее связи с РФ.

* — запрещенная в РФ террористическая организация

