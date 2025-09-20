Русский символ: участник «Интервидения-2025» от ОАЭ спел «Калинку»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Свое знание русского языка исполнитель продемонстрировал после выступления.

Какую русскую песню спел иностранный участник Интервидение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Участник от ОАЭ спел перепев «Калинки»

Всемирно известную русскую композицию «Калинка» исполнил участник от ОАЭ Саиф Аль-Али на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».

В беседе с ведущими мероприятия после выступления в зоне для конкурсантов Саиф Аль-Али отметил, что выучил одну песню на русском языке. Ею оказался известный мотив, написанный композитором и фольклористом Иваном Ларионовым в 1860 году для любительского спектакля «Бобыль» в Саратове, — «Калинка».

Исполнителя попросили продемонстрировать умение, и он проникновенно и душевно запел.

Финал «Интервидения-2025» проходит на площадке Live Arena. Призом станет хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. От России на конкурсе выступил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, также известный как SHAMAN. После исполнения номера он попросил жюри не оценивать его выступление. Дронов отказался от борьбы, ссылаясь на законы гостеприимства.

Ранее, писал 5-tv.ru, режиссер и экс-солист «Мулен Руж» Алексей Москаленко высказался об ожиданиях от «Интервидения-2025».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

