«Музыка соединяет культуры»: Москаленко об ожиданиях от «Интервидения-2025»
Режиссер назвал конкурс праздником культуры.
Режиссер Москаленко: «Интервидение» укрепит дружбу между народами
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» способствует укреплению дружбы между народами. Таким мнением поделился с 5-tv.ru почетный гость мероприятия Алексей Москаленко, режиссер и экс-солист «Мулен Руж».
«Я рад, что я могу стать частью истории. Я помню „Интервидение“, я его помню, очень хорошо помню. И мне вот просто даже приятно, что это возвращается. Это прекрасная идея», — отметил Москаленко.
По словам режиссера, конкурс должен помочь наладить дружбу между народами в такое непростое время. Москаленко назвал «Интервидение» праздником культур.
«Я уверен, что это должно помочь в дружбе народов. Музыка всегда соединяет культуры. Я сейчас был в VIP-ложе, я посмотрел на всех артистов, я их видел, я с ними сидел там, и они все одеты в свои национальные костюмы», — заявил режиссер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил участников и зрителей международного музыкального конкурса «Интервидение».
