«Музыка соединяет культуры»: Москаленко об ожиданиях от «Интервидения-2025»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 130 0

Режиссер назвал конкурс праздником культуры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Москаленко: «Интервидение» укрепит дружбу между народами

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» способствует укреплению дружбы между народами. Таким мнением поделился с 5-tv.ru почетный гость мероприятия Алексей Москаленко, режиссер и экс-солист «Мулен Руж».

«Я рад, что я могу стать частью истории. Я помню „Интервидение“, я его помню, очень хорошо помню. И мне вот просто даже приятно, что это возвращается. Это прекрасная идея», — отметил Москаленко.

По словам режиссера, конкурс должен помочь наладить дружбу между народами в такое непростое время. Москаленко назвал «Интервидение» праздником культур.

«Я уверен, что это должно помочь в дружбе народов. Музыка всегда соединяет культуры. Я сейчас был в VIP-ложе, я посмотрел на всех артистов, я их видел, я с ними сидел там, и они все одеты в свои национальные костюмы», — заявил режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил участников и зрителей международного музыкального конкурса «Интервидение».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Кто победит? Жюри приступило к выставлению оценок участникам «Интервидения-2025»
23:37
Русский символ: участник «Интервидения-2025» от ОАЭ спел «Калинку»
23:29
В Одессе намерены переименовать улицу Чапаева в честь боевика «Азова»*
23:21
СК возбудил дело по факту гибели рабочих при обрушении в столичной школе
23:15
«Музыка соединяет культуры»: Москаленко об ожиданиях от «Интервидения-2025»
23:13
Погибли десять мышей, полетевших в космос на спутнике «Бион-М»

Сейчас читают

SHAMAN попросил снять себя с голосования в финале «Интервидения-2025»
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025