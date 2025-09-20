«Музыка соединяет культуры»: Москаленко об ожиданиях от «Интервидения-2025»

Режиссер Москаленко: «Интервидение» укрепит дружбу между народами

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» способствует укреплению дружбы между народами. Таким мнением поделился с 5-tv.ru почетный гость мероприятия Алексей Москаленко, режиссер и экс-солист «Мулен Руж».

«Я рад, что я могу стать частью истории. Я помню „Интервидение“, я его помню, очень хорошо помню. И мне вот просто даже приятно, что это возвращается. Это прекрасная идея», — отметил Москаленко.

По словам режиссера, конкурс должен помочь наладить дружбу между народами в такое непростое время. Москаленко назвал «Интервидение» праздником культур.

«Я уверен, что это должно помочь в дружбе народов. Музыка всегда соединяет культуры. Я сейчас был в VIP-ложе, я посмотрел на всех артистов, я их видел, я с ними сидел там, и они все одеты в свои национальные костюмы», — заявил режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил участников и зрителей международного музыкального конкурса «Интервидение».

