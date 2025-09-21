В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и водометы против нарушителей порядка.

Что происходит на протестах в Нидерландах

Фото: www.globallookpress.com/Paulo Amorim/Vwpics

В Гааге демонстранты вступили в стычку с полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.

«Шокирующие и странные кадры бесстыдного насилия в Гааге после того, как демонстрация вышла из-под контроля», — написал исполняющий обязанности премьер-министра Дик Шуф в соцсетях.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против протестующих. Участники акции кидались в стражей правопорядка всем, что попадалось под руку, и даже подожгли машину правоохранителей. Информация о задержанных или пострадавших не поступала.

Помимо этого, протестанты разгромили офис политической партии «Демократы 66» за несколько недель до выборов. Глава политического объединения Роб Йеттен осудил бунтовщиков.

К участию в акции присоединились тысячи человек. Демонстранты выступали за ужесточение миграционной политики государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Гааге задержали более 400 экоактивистов при блокировании автомагистрали.

