В Гааге задержали более 400 экоактивистов при блокировании автомагистрали

Мария Гоманюк
Нарушители оказывали сопротивление полиции.

Что известно о задержанных экоактивистах в Гааге

Фото: Reuters/Pro Shots Photo Agency

В Гааге правоохранители задержали свыше 400 представителей климатического движения Extinction Rebellion, которые в ходе несогласованного митинга пытались блокировать соединяющую три голландские провинции автомагистраль А12. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«Во время блокады магистрали арестовали 402 активиста за нарушение Закона о публичных собраниях», — отметили в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Задержанных, среди которых были и оказавшие сопротивление полиции, доставили на один из стадионов. В дальнейшем, после того как движение на заблокированной дороге восстановили, сотрудники полиции отпустили нарушителей.

До этого, 5 июля, газета Sud Ouest писала о том, что правоохранители применили слезоточивый газ в ответ на агрессию, проявленную экоактивистами в рамках акции во Франции. В издании указывали, что митингующие были против строительства автомагистрали A-69, которая должна пролегать между французскими городами Тулуза и Кастр (Тарн).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экоактивисты облили краской картину испанского художника Пабло Пикассо в Монреальском музее.

