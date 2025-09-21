Трамп намерен вернуть контроль над базой в Афганистане

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Глава Белого Дома пригрозил стране серьезными последствиями, если ему помешают.

Что ждет Афганистан, если США не вернут базу Баграм

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Трамп: Афганистан ждут серьезные последствия, если США не вернут авиабазу Баграм

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану серьезными последствиями, если страна не предоставит контроль над авиабазой Баграм Вашингтону. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое», — отметил глава Белого дома.

Правительство Соединенных Штатов в данный момент работает над тем, чтобы вернуть авиабазу Баграм обратно в свое распоряжение. Данное намерение озвучил Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 19 сентября.

Силы НАТО, ядром которых были подразделения армии США, полностью покинули территорию Афганистана в конце августа 2021 года. Тогда же авиабаза Баграм перешла под контроль движения «Талибан». Дональд Трамп же заявил, что если вывод войск осуществлялся бы при его президентстве, то Вашингтон сохранил бы свое присутствие на базе.

Стоит уточнить, что заявление Трампа о строителях авиабазы не отвечает реальности. На самом деле авиабазу возвел Советский Союз в 1950-е годы. Во время Афганской войны 1979–1989 годов Баграм служил основным транспортным узлом для Советской армии. В 2001 году аэродром заняли части вооруженных сил США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Талибане» отреагировали на планы США вернуть контроль над базой Баграм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Трамп намерен вернуть контроль над базой в Афганистане
