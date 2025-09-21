Когда каждая секунда дорога: как автомобили мешают медикам спасать жизни

Автомобили мешают проезду скорой помощи и крадут минуты у пациентов

На этой неделе сети облетело видео из Владивостока, где водитель скорой помощи руками убирал мешавший проезду запаркованный автомобиль. Мог он этого не делать? Формально не обязан — нет проезда, не бить же машины. И как быть? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Чтобы успеть к пациенту с инфарктом на другой конец Приморского края, реанимационной бригаде предстояло добраться до вертолетной площадки. Из-за припаркованных машин сделать это было практически невозможно. Счет шел на минуты.

«Машина должна подъехать строго в определенное время, это была санавиация. Машина была, она была припаркована не два, не полтора. Бросила, как ей удобно, и пошла», — прокомментировал водитель скорой медицинской помощи Николай Соломатин.

Медики успели. Долететь до пациента, оказать первую помощь и забрать его в краевую больницу.

«В нашей работе жизнь пациента измеряется не деньгами, а минутами, я бы даже сказал, секундами», — отметил водитель реанимационного автомобиля скорой помощи Леонид Бевза.

И порой эти секунды забирает не время на принятие важного решения — какое лекарство дать, а на разборки с водителями.

В Красноярске 94-летнюю пациентку с сердечным приступом посреди ночи пришлось нести на носилках через весь двор. Хозяин этой красной иномарки заблокировал проезд машине скорой помощи.

«Я прям помню, она выходит из комнаты и кричит: „Вера, помоги!“ Машина не проезжает, человек задыхается. Мы нервничаем, несем, кряхтим», — рассказала дочь пациентки Вера Федорова.

Нам удалось встретиться с хозяйкой иномарки. Женщина винит во всем узкий двор и малое количество парковочных мест. Уверяет, что просто некуда было встать. А сигнализацию, мол, не слышала.

И ладно не пропускают. Порой просто бьют за законное требование уступить дорогу.

Вот она — нелегкая ноша наших медиков. Пока мы считаем секунды в пробке или экономим время на парковке — они несут на себе больше 20 килограммов реанимации сотни метров. Минуя машины, которые по факту стали непреодолимой преградой между жизнью и смертью. В этих сумках — дефибрилляторы, кислородные баллоны, лекарства. Каждый шаг с этим грузом — гонка со временем.

«Даже приходится нашим водителям беседу проводить с ними. Они, конечно, это не воспринимают. Они считают, что если они приехали, поставили машину на угол и думают, что маленькие машины могут проехать, они не думают о нас, о скорой помощи, не говоря уже о пожарной службе», — рассказала фельдшер Королевской подстанции скорой медицинской помощи Ольга Радковская.

Именно узкие дворы — глобальная проблема больших машин. Не всегда спецтранспорт, будь это скорая или МЧС, могут пробраться сквозь заставленные машины. Проблем несколько: старый фонд при строительстве просто не был рассчитан на большое количество машин. СНИП обновили в 2016 году, но уже тогда места опять не хватало.

«Как и в любом ЖК, здесь существует проблема того, что фактическое число машин жителей превышает выделенные наземные парковочные места, а подземной парковкой по каким-то причинам, возможно, не все хотят пользоваться», — сказал руководитель архитектурного бюро Илья Мейтыс.

Для примера возьмем типовую новостройку в Москве на 400 квартир. Наземная парковка по требованию — максимум 20% от количества жилья. Итого 80 машиномест. А по статистике на эти 400 квартир уже приходится 270 автомобилей. Норма проезжей части — шесть метров. Припарковались в два ряда — осталось меньше трех. Ширина скорой — два с половиной метра. Но этого запаса уже не хватает для маневра.

«Застройщики сейчас проектируют в рамках очень жестких требований экспертизы. Иногда проектными решениями не предусматривается зона для парковки автомобилей. Ширина такого проезда может позволить, к сожалению, жителям организовать параллельную парковку в местах», — отметила эксперт в области недвижимости Мария Кукса.

А крадут это время как раз водители, которые несмотря ни на какие уговоры не уступают.

Санкт-Петербург. 49-летняя женщина наотрез отказывается уступать дорогу. Спустя время она в машине полиции одумалась, извиняется.

Теперь женщина рискует получить штраф до 10 тысяч рублей или лишиться прав на год. Наказание ужесточили с сентября этого года. И дальше хотят жестче.

«Предложили наказание гораздо серьезнее. Штраф от 20 тысяч и обязательное лишение права управления транспортным средством по решению суда от трех месяцев», — заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Это же наказание планируется ввести и для тех водителей, которые бросают свои машины во дворах, мешая проезду спецтехники. Пока же для неправильно припарковавшихся максимальный штраф — три тысячи рублей.

