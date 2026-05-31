ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 53 0

Здание и стоящие рядом автомобили получили повреждения.

Удар по школе бокса в Энергодаре — последние новости

Фото: Telegram/ Пухов LIVE 🇷🇺 / Pukhov_M

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что здание и стоящие рядом автомобили получили повреждения.

«Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули… В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом», — отмечает Пухов.

Три года назад в здании были завершены масштабные работы по капитальному ремонту, напомнил мэр, но куда страшнее то, что в здании могли оказаться дети.

«Особенно цинично, что удар пришелся именно по спортивному объекту. По месту, где воспитываются характер, сила воли и стремление к победе. По месту, куда ежедневно приходят дети и подростки. Очередная атака на спортивную инфраструктуру — это удар не по стенам и окнам. Это попытка ударить по будущему наших детей», — написал Максим Пухов.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ВСУ нанесли серию ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — по участку шестого энергоблока и транспортному цеху.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

16:12
В Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме
16:05
Лукашенко предупредил о последствиях атаки на Белоруссию
15:42
ВСУ атаковали школу бокса в Энергодаре
15:40
Разбиты витрины и сожжен транспорт: кадры последствий беспорядков в Париже
15:20
В Москве вырос интерес молодежи к профессиям пожарного и спасателя
15:00
Собянин: в Москве сократились сроки строительства жилья по программе реновации

Сейчас читают

Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве
Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео