Разбиты витрины и сожжен транспорт: кадры последствий беспорядков в Париже

Дарья Бруданова Журналист

После победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались погромы. Кадры последствий беспорядков публикует 5-tv.ru.

Празднование спортивного успеха очень быстро переросло в самое настоящее мародерство. Зачинщиков не останавливало ничего. Они разбивали витрины магазинов и выносили оттуда все, что попадалось под руку.

Кроме того, погромщики разводили костры на дорогах и поджигали машины и велосипеды. Участники беспорядков также вступали в стычки с полицейскими, забрасывая их петардами, стеклянными бутылками и другими предметами. В результате семь силовиков получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным газеты Le Figaro, в Париже было задержано 283 человека, участвовавших в погромах. Сейчас на улицах города обстановка спокойная. Коммунальщики устраняют последствия беспорядков: убирают стекла и вывозят сожженный транспорт.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что причина вспыхнувших в Париже беспорядков — политика бесконтрольной миграции.

