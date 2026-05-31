Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Накануне украинский дрон-камикадзе целенаправленно атаковал оборудование ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к осмотру повреждений на Запорожской АЭС после атаки беспилотника. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X.

«Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку № 6 ЗАЭС 30 мая», — написал Ульянов.

Поврежденный участок находится примерно в десяти метрах от реакторного отсека. В результате инцидента пострадавших нет. Все системы станции продолжают функционировать в штатном режиме.

После атаки специалисты также провели контроль радиационной обстановки. Проверка показала, что уровень радиации остается в пределах естественного фона и не превышает допустимых значений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики вновь нанесли удар по транспортному цеху. Этот объект остается одним из наиболее часто атакуемых за последние месяцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

17:44
«Наркотики были подложены»: митрополит Иларион о задержании в Чехии
17:31
«Зачем ты сюда приперлась»: женщина рассказала об избиении дочери в московском ЖК
16:59
Эксперты МАГАТЭ отметили внешние повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки ВСУ
16:47
Боксер Шумков стал чемпионом мира WBA Gold в полулегком весе
16:42
Нетаньяху поручил расширить операцию против «Хезболлы» в Ливане
16:15
Школьник-руфер сорвался с высотки в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Били ногами и таскали за волосы: две женщины напали на школьницу в Новой Москве
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
«Шикарно звучит»: что Надежда Бабкина слушает дома
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео