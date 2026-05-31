Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения энергоблока ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к осмотру повреждений на Запорожской АЭС после атаки беспилотника. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети X.

«Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку № 6 ЗАЭС 30 мая», — написал Ульянов.

Поврежденный участок находится примерно в десяти метрах от реакторного отсека. В результате инцидента пострадавших нет. Все системы станции продолжают функционировать в штатном режиме.

После атаки специалисты также провели контроль радиационной обстановки. Проверка показала, что уровень радиации остается в пределах естественного фона и не превышает допустимых значений.

