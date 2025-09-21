Песков назвал Великобританию лидером лагеря сторонников конфликта на Украине

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Пресс-секретарь президента назвал Лондон одним из самых ярых поборников войны.

Песков назвал лидера среди стран-сторонников войны

Фото: © РИА Новости/Алекс Макнотон

Великобритания занимает одну из ключевых позиций среди стран, поддерживающих продолжение конфликта на Украине. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, недавний визит президента США Дональда Трампа в Лондон был связан, в том числе, с обсуждением политики в отношении Москвы. Песков предположил, что британская сторона могла подробно информировать американского лидера о планах продолжать давление на Россию.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны и активно выступает за дальнейшее ужесточение ограничительных мер против РФ.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент Финляндии Стубб заявил, что суть «гарантий безопасности» от «коалиции желающих» заключается в готовности европейских стран вступить в вооруженный конфликт против РФ.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Песков назвал Великобританию лидером лагеря сторонников конфликта на Украине
