Великобритания занимает одну из ключевых позиций среди стран, поддерживающих продолжение конфликта на Украине. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, недавний визит президента США Дональда Трампа в Лондон был связан, в том числе, с обсуждением политики в отношении Москвы. Песков предположил, что британская сторона могла подробно информировать американского лидера о планах продолжать давление на Россию.

«Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны и активно выступает за дальнейшее ужесточение ограничительных мер против РФ.

