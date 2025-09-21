Униженная Европа: жители стран ЕС возмутились новыми торговыми условиями с США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Большинство европейцев считают Трампа врагом Европейского союза.

Что думают в Европе про торговую сделку с США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

FT: в Европе назвали унижением торговую сделку ЕС и США

В Европе прошел опрос, посвященный оценке торгового соглашения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом. Согласно результатам, три четверти респондентов видят выгоду в сделке только для Вашингтона, сообщает издание Financial Times.

Согласно выводам аналитиков, такое бурное общественное недовольство может спровоцировать ужесточение курса по отношению к США. Эта тенденция может затронуть сферу цифровой политики и привести к постепенному отказу от американских технологий.

Среди опрошенных 39% заявили, что ЕС должен занять оппозиционную позицию по отношению к США, 50% верят в компромиссное решение. Лишь 10% считают, что Трамп — друг ЕС, и всего 11% готовы согласиться с текущими условиями Вашингтона.

Большая часть опрошенных европейцев заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна поплатиться своим председательским креслом за унижение, которое навлекла на Европу, допустив эту сделку.

Ранее стало известно, что Трамп ужесточил торговое соглашение с Евросоюзом. Он ввел минимальный тариф в размере 15–20% на все товары стран из ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

16:52
Состоятельный жених? Дочь Олега Газманова выходит замуж
16:41
«Где муж? Где кольцо?» — почему Бородина перестала показывать Сердюкова в соцсетях
16:37
Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины
16:23
Первый снег может выпасть в Подмосковье уже 27 сентября
16:18
Униженная Европа: жители стран ЕС возмутились новыми торговыми условиями с США
16:13
В Крыму сравнили новые санкции Украины с лаем злой беззубой собаки

Сейчас читают

«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN
«Великая, вежливая, добродушная»: китайский певец Ван Си о России и «Интервидении»
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025