Униженная Европа: жители стран ЕС возмутились новыми торговыми условиями с США

FT: в Европе назвали унижением торговую сделку ЕС и США

В Европе прошел опрос, посвященный оценке торгового соглашения Евросоюза с президентом США Дональдом Трампом. Согласно результатам, три четверти респондентов видят выгоду в сделке только для Вашингтона, сообщает издание Financial Times.

Согласно выводам аналитиков, такое бурное общественное недовольство может спровоцировать ужесточение курса по отношению к США. Эта тенденция может затронуть сферу цифровой политики и привести к постепенному отказу от американских технологий.

Среди опрошенных 39% заявили, что ЕС должен занять оппозиционную позицию по отношению к США, 50% верят в компромиссное решение. Лишь 10% считают, что Трамп — друг ЕС, и всего 11% готовы согласиться с текущими условиями Вашингтона.

Большая часть опрошенных европейцев заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна поплатиться своим председательским креслом за унижение, которое навлекла на Европу, допустив эту сделку.

Ранее стало известно, что Трамп ужесточил торговое соглашение с Евросоюзом. Он ввел минимальный тариф в размере 15–20% на все товары стран из ЕС.



