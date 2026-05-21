США обвинили Рауля Кастро в заговоре: Трамп готовит военную операцию против Кубы

Куба, кажется, становится новой горячей точкой на карте мира. После переброски США авианосной группы напряженность в районе Острова Свободы увеличивается с каждым часом. В неформальных беседах с журналистами американские чиновники говорят: Трамп крайне недоволен, что его давление на Гавану не подействовало. И теперь он всерьез рассматривает военный сценарий. Насколько реален новый конфликт — выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Майами. Флорида. 200 миль от Гаваны. И место символичное, и организатор: американский Минюст проводит вечер памяти погибших в трагическом эпизоде в небе над Карибским морем 30 лет назад. Повод для встречи. Причину же озвучивает замдиректора ФБР.

«Все, кто шпионит за нашей страной или причиняет вред нашим гражданам, знайте: мы вас найдем, мы придем за вами!» — заявил заместитель директора ФБР Кристофер Г. Райя.

Прийти решили за Раулем Кастро — братом Фиделя, занявшем после его смерти пост руководителя ЦК партии. Сейчас ему 96, он давно на пенсии. Но в США решили, что именно сейчас самое время вынести ему приговор.

«Раулю Кастро будет предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства граждан США, за который предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения», — сообщила сенатор США Эшли Муди.

Речь об инциденте 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета организации «Братья на помощь», созданной кубинскими эмигрантами в Майами. Рауль Кастро тогда был министром обороны и, по версии обвинения, отдал приказ стрелять на поражение. В кубинском МИДе обвинения назвали фарсом. А нынешний лидер Острова Свободы заявил: это было уже десятое нарушение воздушного пространства, и вообще они были террористами.

«США лгут и искажают события, связанные со сбитием самолетов, принадлежащих наркотеррористической организации «Братья на помощь», — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Далее в полемику вступает сам Трамп. Приговор одобряет. И привести его в исполнение готов чуть ли не сам: выкладывает постер, на котором Рауль Кастро — в одном ряду с захваченным Мадуро и убитым аятоллой Хаменеи. Трамп и раньше намекал:

— Куба готова пасть!

Но прямо сейчас, кажется, Америка переходит к делу. Не успев закончить с Ираном, анонсирует новую силовую акцию.

«Куба занимает важное место в наших мыслях. На протяжении многих лет она была источником множества проблем. И я думаю, что это очень важный момент — не только для американцев кубинского происхождения, но и для людей, приехавших с Кубы», — заявил Трамп.

Глава американской дипломатии Марко Рубио — сам кубинец — тут же обращается к братьям по крови на родном языке. Работает по старой госдеповской методичке: обвиняет неугодный режим в коррупции.

«Сегодня, пока вы страдаете, эти предприниматели владеют активами на сумму 18 миллиардов долларов и контролируют 70% экономики Кубы. Они получают прибыль от отелей, строительства, банков, магазинов и даже от денег, которые ваши родственники отправляют вам из США», — заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп заверяет: у США на Кубе множество союзников. Там плотно работает ЦРУ. А для уверенности в Карибское море отправляется авианосная группа в составе авианосца класса Nimitz, эсминца Gridley и вспомогательного судна. Американские СМИ делятся инсайдами: к военной операции все готово, но пока не всt решено.

«Аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны США начали анализировать, как Куба отреагирует на нападение американцев на эту карибскую страну. По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, началась работа над военным сценарием», — сообщает CBS.

Но сценарий есть еще один, уже отработанный: доставка неугодного лидера прямо в застенки нью-йоркского СИЗО.

«Все, что происходит в Западном полушарии, влияет на нас. Поэтому я уверена: Трамп, который ничего не боится, поступит именно так, как с Мадуро», — заявила член палаты представителей США Мария Эльвира Салазар.

Аналитики солидарны: Куба, страдающая от топливного кризиса, — не такой крепкий орешек, как Иран, и вряд ли Америку на Острове Свободы ждет «Залив Свиней 2.0». Чтобы успеть до выборов в Конгресс и сгладить у избирателей впечатления после противоречивой иранской кампании, за новыми победами Трампу стоит отправляться уже сейчас. И сasus belli придумывать не пришлось — он случился в Карибском небе 30 лет назад.

