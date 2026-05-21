«Есть позитивные сигналы»: Рубио раскрыл, когда решится судьба сделки с Ираном

Марко Рубио: судьба сделки с Ираном решится в ближайшие дни

Иран может подписать соглашение с Вашингтоном уже в ближайшие дни. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам, комментируя ход переговоров с исламской республикой.

«Есть некоторые позитивные сигналы… Я также не хочу забегать вперед официальных заявлений, так что давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — сказал Рубио.

При этом госсекретарь добавил, что если Вашингтону не удастся достичь сделки с Ираном, то у президента США Дональда Трампа есть недипломатичные варианты воздействия на исламскую республику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский Сенат впервые принял законопроект, который ограничивает военные полномочия Трампа. Теперь ему необходимо получать согласие Конгресса на любые действия против Ирана. Законопроект был утвержден лишь с седьмой попытки. Если раньше его принятие блокировали сторонники главы Белого Дома, то в этот раз за резолюцию проголосовали даже некоторые республиканцы.

