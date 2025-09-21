Додон: ЕС создает в Молдавии плацдарм против России

|
Мария Гоманюк
Ситуация улучшится, если к власти придет новое парламентское большинство.

Для чего ЕС настраивает Молдавию против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Мойсеенко

Европейский союз (ЕС) собирается воевать с Россией, а в Молдавии он видит только «пушечное мясо» и площадку для военных действий. Такое мнение высказал бывший президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, и в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдавию хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против РФ. Нам это категорически не нужно», — заявил Додон.

Он отметил, что на такой исход влияют события последних лет, в числе которых увеличение военного бюджета Молдавии, а также покупка радаров за десятки миллионов евро и проект строительства военной базы под Кишиневом.

К тому же Додон пояснил, что значительные риски связаны с тем, что власти Молдавии могут поддержать военные действия или организовать провокацию в Приднестровье преддверии выборов. Он счел, что ситуация может стать лучше с 1 октября в том случае, если к власти придет новое парламентское большинство, а президент Майя Санду потеряет значительную поддержку.

Посол РФ Олег Озеров отмечал, что ухудшение отношений Молдавии с Россией связано с давлением западных стран на Кишинев. ЕС оказывает воздействие, заявлял дипломат, на молдавские власти по принципу «кто не с нами, тот против нас». Также он сообщал, что страны НАТО втягивают Молдавию в конфликт с РФ, вооружая республику, несмотря на ее нейтральный статус.

