Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 32 0

Отмечается, что палестинские власти пообещали провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026 году.

Три государства признали суверенность Палестины.

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Кир Стармер почти одновременно заявили о признании странами независимости Палестины.

Карни также подчеркнул, что палестинские власти дали обязательство Канаде и международному сообществу провести необходимые реформы и всеобщие выборы в 2026-м.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен на 80-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) объединить ряд стран вокруг инициативы по признанию Палестины в качестве государства.

Эта инициатива направлена на создание глобального противовеса влиянию Израиля и США. Об этом сообщил Politico, ссылаясь на свои источники. Один из источников газеты утверждает, что это станет «дипломатической победой» для Парижа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Израиль атакует Газу и строит планы по расширению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

16:52
Состоятельный жених? Дочь Олега Газманова выходит замуж
16:41
«Где муж? Где кольцо?» — почему Бородина перестала показывать Сердюкова в соцсетях
16:37
Канада, Австралия и Великобритания признали независимость Палестины
16:23
Первый снег может выпасть в Подмосковье уже 27 сентября
16:18
Униженная Европа: жители стран ЕС возмутились новыми торговыми условиями с США
16:13
В Крыму сравнили новые санкции Украины с лаем злой беззубой собаки

Сейчас читают

«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN
«Великая, вежливая, добродушная»: китайский певец Ван Си о России и «Интервидении»
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025