Элвис Пресли жив? Бывшая жена певца прервала молчание

Экс-жена Элвиса Пресли опровергла теорию о том, что певец еще жив

Присцилла, бывшая жена певца Элвиса Пресли, опровергла распространенную теорию о том, что легенда рок-н-ролла все еще жив. Этим она поделилась в беседе с изданием E! News.

Она решила положить конец распространенному мнению о том, что ее бывший супруг на самом деле не умирал и скрывается от публики практически 50 лет. По ее словам, эти слухи противоречат действительности, несмотря на то, что она хотела бы в это верить.

К тому же Присцилла выразила надежду, что поклонники продолжат помнить Элвиса таким, какой он был при жизни, и не станут осквернять его память вымыслом.

Элвис и Присцилла состояли в браке с 1967. Дочь родилась у супругов в 1968 году. Девочку назвали Лиза Мари. Однако в 1973 году брак распался, а смерть Элвиса в 1977 году стала для Присциллы большим ударом. Ушел из жизни исполнитель после сердечного приступа.

В январе 2023 года скончалась дочь музыканта Лиза Мари. Причиной смерти стала непроходимость кишечника из-за бариатрической операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Присцилла Пресли поделилась личным горем, связанным с покойным Элвисом.

