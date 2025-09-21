Элвис Пресли жив? Бывшая жена певца прервала молчание

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 44 0

Многие верят, что король рок-н-ролла просто решил таким образом уйти в тень.

Жив ли на самом деле Элвис Пресли

Фото: www.globallookpress.com/HA, via www.imago-images.de

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-жена Элвиса Пресли опровергла теорию о том, что певец еще жив

Присцилла, бывшая жена певца Элвиса Пресли, опровергла распространенную теорию о том, что легенда рок-н-ролла все еще жив. Этим она поделилась в беседе с изданием E! News.

Она решила положить конец распространенному мнению о том, что ее бывший супруг на самом деле не умирал и скрывается от публики практически 50 лет. По ее словам, эти слухи противоречат действительности, несмотря на то, что она хотела бы в это верить.

К тому же Присцилла выразила надежду, что поклонники продолжат помнить Элвиса таким, какой он был при жизни, и не станут осквернять его память вымыслом.

Элвис и Присцилла состояли в браке с 1967. Дочь родилась у супругов в 1968 году. Девочку назвали Лиза Мари. Однако в 1973 году брак распался, а смерть Элвиса в 1977 году стала для Присциллы большим ударом. Ушел из жизни исполнитель после сердечного приступа.

В январе 2023 года скончалась дочь музыканта Лиза Мари. Причиной смерти стала непроходимость кишечника из-за бариатрической операции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Присцилла Пресли поделилась личным горем, связанным с покойным Элвисом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

20:00
Пригожин в халате удивил супругу воскресным завтраком: «Я сам сделал»
19:46
«Интервидение» посмотрели четыре миллиарда человек по всему миру
19:34
Нетаньяху: создание Палестины — угроза существованию Израиля
19:18
«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии
19:15
«Девки — гадины»: Шура рассказал о скандале на концерте в Ставрополе
18:48
Элвис Пресли жив? Бывшая жена певца прервала молчание

Сейчас читают

Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 21 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025