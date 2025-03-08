Присцилла Пресли поделилась личным горем, связанным с покойным Элвисом

Трагедии так и кружат над знаменитостью: экс-возлюбленного не стало много лет назад, а в 2023 году умерла их единственная дочь Лиза Мари.

Бывшая жена покойного певца Элвиса Пресли Присцилла рассказала в соцсетях об очередной утрате. Не стало медсестры легендарного артиста Мэриан Дж. Кок. Женщине было 98 лет. Судя по всему, близкие отношения связывали ее со знаменитым семейством до последних дней. В личном блоге Пресли опубликовала совместное фото.

На снимке Присцилла обнимает Мэриан, а также свою дочь от Элвиса Лизу Мари. Она единственная осталась в живых из всех запечатленных. Наследница Пресли скончалась в 2023 году в собственном доме в результате осложнений от бариатрической операции. Лизе Мари не хватило трех недель до 55-летия, у нее было четверо детей.

Медсестра Мэриан заботилась об Элвисе Пресли в последние годы его жизни — с 1975 по 1977 годы. В возрасте 42 лет он умер в своем поместье Грейсленд. Подруга нашла его тело в ванной комнате. В результате экспертиз специалисты заключили, что на фоне ослабленного наркотиками и медпрепаратами здоровья и хронических недугов у короля рок-н-ролла развилась аритмия, а потом остановилось сердце.

Лиза Мари Пресли, Мэриан Дж. Кок и Присцилла Пресли. Фото: Instagram*/priscillapresley

Частичная секретность породила и другие версии — от убийства до побега под прикрытием смерти, однако достоверно известно, что задолго до ухода состояние Элвиса было плачевным. Он постоянно консультировался с врачами и принимал большое количество лекарств. По разным данным, он страдал диабетом, глаукомой, проблемами с кишечником на фоне медикаментозной зависимости.

«Мэриан, тебя будет очень не хватать. Твой дух тронул многих людей, и особенно Элвиса. Ты была тем человеком, на которого он всегда рассчитывал. Спасибо тебе за то, что ты заботилась о нем», — написала Присцилла.

В 1979-м, спустя два года после смерти артиста, Мэриан Дж. Кок написала книгу под названием «Я называла его малышом: воспоминания медсестры Элвиса Пресли». Присцилла также известна писательской карьерой, основанной на историческом замужестве. В 2024-м внучка селебрити Райли выпустила посмертные мемуары своей матери Лизы Мари «Отсюда в Великое Неизвестное».

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