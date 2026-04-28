«Ничего не помню»: как Нетаньяху дает показания в суде по нескольким громким делам

В Израиле сегодня начался процесс, за которым следит весь мир. В окружном суде показания дает израильский премьер Нетаньяху. Он отвечает сразу по нескольким громким коррупционным делам. В списке обвинений — дорогие подарки от влиятельных бизнесменов, попытки давления на прессу и политические договоренности за закрытыми дверями.

Недовольны своим премьером даже сами израильтяне. Об одном из самых громких дел последних лет — расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина

Эксклюзивные кадры «Известий» — человек, которого во всем мире считают центральной фигурой большого ближневосточного конфликта, в зале суда. Он бодр и улыбается. Как-никак, первый в истории страны действующий премьер, который дает показания в качестве обвиняемого по уголовному делу. Точнее, делам. Их несколько. Дорогие подарки, подкуп прессы, лоббирование интересов дружественных олигархов — все в лучших коррупционных традициях.

«Он самый беспощадный политик на сегодняшней израильской сцене. На него заведены дела о взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия», — заявил бывший переговорщик Госдепартамента США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер.

Ключевые обвинения — в получении взятки по делу о лоббировании интересов крупнейшей телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное освещение действий премьера на подконтрольном компании новостном портале. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин, которому удалось попасть на сегодняшнее заседание, увидел, как пытается оправдаться израильский премьер.

Сегодня во время суда Нетаньяху подчеркнул: вы же понимаете, что я эту войну никак не начинал и никак к ней не имею отношения, не сделал это для того, чтобы остановить мои суды здесь, в Тель-Авиве. Нетаньяху в основном ничего не помнил, и так и отвечал. А прокуратура настаивала на том, что Нетаньяху помнит, но не хочет отвечать. Видно, что он немножко подавлен, и эти суды ему не нравятся. Ему не нравится эта позиция, когда он приходит в суд, его допрашивают, он на скамье подсудимых.

А вот многим израильтянам не нравится еще и война с Ираном и Ливаном, их разрушенные дома, ночи в подвалах. А еще — искусственное торможение расследования трагедии 7 октября 2023 года.

«То, что происходит сейчас, ненормально, и коррупция здесь, пожалуй, лишь верхушка айсберга. Мы требуем, чтобы суд наконец начал выполнять свою работу. Но он уже показал свою трусость», — говорит участница протеста Сара Халпер.

Израильский премьер, кажется, сорвал «уголовный джекпот». Не только на родине против него обвинения. В прошлом году он получил ордер на арест от Международного уголовного суда из-за военных преступлений в секторе Газа. Но именно израильские суды убедили Нетаньяху в том, что откладывать их можно вечно — лишь бы война в регионе не заканчивалась.

«Мы еще не завершили нашу задачу. Но мир уже признает нашу решимость защищать не только себя, но и все человечество. Маленький Израиль и наш великий друг Соединенные Штаты несут на своих плечах всю западную цивилизацию», — заявил Биньямин Нетаньяху.

Кстати, Дональд Трамп просил снять со своего друга Биби все обвинения. Не помогло. Учитывая, что выборы в Израиле уже осенью, а значит, оппозиция только и ждет, как бы скинуть всем порядком надоевшего премьера, ему самому удерживать позиции все сложнее. И именно война с Ираном может стать той самой точкой невозврата для эпохи Нетаньяху.

