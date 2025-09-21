Пригожин в халате удивил супругу воскресным завтраком: «Я сам сделал»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 18 0

Пока продюсер готовил сюрприз, певица занималась косметическими процедурами.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Пригожин опубликовал видео, как в халате проводит воскресное утро

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин показал, что умеет выполнять домашние задачи без посторонней помощи. В личном блоге он поделился соответствующим видео.

На ролике Пригожин, стоя в домашнем халате, увлечен приготовлением завтрака — яичницей. В то время как его супруга, певица Валерия, занята косметическими процедурами.

«Вот так, воскресное утро. Я сам себе предоставлен», — жалуется он.

Также продюсер продемонстрировал Валерии свой кулинарный шедевр, в шутливой форме упрекнув жену, что она не умеет готовить.

«Смотри, Лера, а то она говорит, что я даже яичницу не могу сам пожарить. Сам сделал. Я тот еще повар», — добавил Пригожин.

Валерия находится в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже более двух десятилетий. Несмотря на разные взгляды на мелочи, супруги демонстрируют редкое умение поддерживать друг друга, сохраняя тепло и уважение в отношениях на протяжении многих лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что турецкий таксист украл у пары миллион рублей.

