Финальный бой игры «Зарница 2.0» прошел в Волгоградской области

Дарья Корзина
В соревновании приняли участие две армии по 240 юношей и девушек призывного возраста.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

На полигоне Волжский в Волгоградской области прошел финальный бой военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревновании приняли участие две армии по 240 юношей и девушек призывного возраста — «Ока» и «Кама».

Командование армиями на финальном этапе осуществляли участники программы «Время героев». Финальный бой контролировал Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко отметил, что игра в этом году стала масштабнее: участие в школьных, районных и региональных отборах приняли более трех миллионов человек со всех российских регионов. В финале также участвовали представители Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

Кириенко подчеркнул, что на мероприятии присутствовали два участника программы «Время героев» — Герой России, командир батальона «Сомали» 9-й донбасской бригады генерал-майор Тимур Курилкин и Герой России, участник освобождения Херсонской области полковник Андраник Гаспарян.

Он добавил, что у участников есть возможность попробовать себя в различных направлениях государственной службы в течение года, включая стажировки и обучение под руководством наставников, представителей правительства Волгоградской области и депутатов.

«Я бы советовал: не торопитесь принимать решение, чем вы хотите заниматься на государственной службе. Благодаря решению президента у вас есть возможность в течение года попробовать себя, сделать осознанный выбор», — подчеркнул Кириенко.

Он также отметил важность государственной службы наравне с военной и указал, что нынешние участники программы «Время героев» служат примером для подрастающего поколения, а также являются кадровым резервом президента и Верховного главнокомандующего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме выступили за запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях.

Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Финальный бой игры «Зарница 2.0» прошел в Волгоградской области
