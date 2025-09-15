В Госдуме выступили за запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

Благодаря этому можно повысить узнаваемость отечественных музыкантов.

Почему в России хотят запретить иностранную музыку

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил РИА Новости, что в России на спортивных мероприятиях следует сократить или полностью запретить иностранную музыку.

«Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны. Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей», — отметил парламентарий.

Колунов добавил, что таким образом общество способствует популяризации зарубежных песен и авторов. Они же в свою очередь, как отметил парламентарий, в большинстве своем осудили СВО и объявили об отмене концертов в России.

По словам депутата, спортивные мероприятия являются хорошей площадкой для поддержки российских исполнителей. В том числе, благодаря этому можно повысить узнаваемость отечественных музыкантов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

