«Он очень смышленый»: Погребняк отдала годовалого сына в школу

Блогер Мария Погребняк отдала своего младшего сына в школу. Об этом экс-супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в своих социальных сетях.

Младшему сыну Погребняк Владимиру в начале осени исполнился год. Звезда решила заранее позаботиться об образовании ребенка и решила отдать его в центр раннего развития.

«Володя очень смышленый парень, поэтому в октябре он пойдет в школу раннего развития. А так у меня старшие дети с 1,5 года ходили в сад», — отметила она.

Мария Погребняк воспитывает четверых сыновей. Трое из них родились, когда девушка была в браке с футболистом Павлом Погребняком. В 2023 году союз спортсмена и бизнеследи распался.

В 2024 году она вышла замуж во второй раз за предпринимателя Игоря Головинского. В том же году у пары родился сын — Владимир.

