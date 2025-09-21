«Он очень смышленый»: Погребняк отдала годовалого сына в школу

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Модель решила заранее позаботиться об образовании ребенка.

Зачем Погребняк записала маленького сына в школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Мария Погребняк отдала годовалого сына в школу

Блогер Мария Погребняк отдала своего младшего сына в школу. Об этом экс-супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в своих социальных сетях.

Младшему сыну Погребняк Владимиру в начале осени исполнился год. Звезда решила заранее позаботиться об образовании ребенка и решила отдать его в центр раннего развития.

тексттекст. Instagram*/mariapoga_

«Володя очень смышленый парень, поэтому в октябре он пойдет в школу раннего развития. А так у меня старшие дети с 1,5 года ходили в сад», — отметила она.

Мария Погребняк воспитывает четверых сыновей. Трое из них родились, когда девушка была в браке с футболистом Павлом Погребняком. В 2023 году союз спортсмена и бизнеследи распался.

В 2024 году она вышла замуж во второй раз за предпринимателя Игоря Головинского. В том же году у пары родился сын — Владимир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Погребняк прокомментировала слухи о новой пассии своего бывшего мужа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

 * — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

21:35
«Он был мощной силой»: в США прощаются с Чарли Кирком
21:04
Финальный бой игры «Зарница 2.0» прошел в Волгоградской области
20:45
«Он очень смышленый»: Погребняк отдала годовалого сына в школу
20:17
Отец убил трехлетнюю дочь и выбросил ее тело в реку под Краснодаром
20:00
Пригожин в халате удивил супругу воскресным завтраком: «Я сам сделал»
19:46
«Интервидение» посмотрели четыре миллиарда человек по всему миру

Сейчас читают

Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 21 сентября

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год