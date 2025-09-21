«Вопиющая история»: Алана Мамаева сообщила о визите представителей органов опеки

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 50 0

Сын модели подрался в школе с одноклассником, который оскорбил его звездную мать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/alana_mamaeva; 5-tv.ru

Алана Мамаева сообщила о визите представителей органов опеки

В дом модели Аланы Мамаевой пришли представители органов опеки после инцидента с ее сыном Алексом. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.

По словам Мамаевой, подросток подрался в школе с одноклассником, который оскорбил его мать. В ходе конфликта Алекс сильно повредил руку и оказался в больнице, где ему наложили гипс. Так как модель в этот момент находилась в Корее на модном показе, ребенком занимался его отец — кикбоксер Александр Липовой, который забрал сына из больницы и поддерживал связь со школой.

Позже в школу поступила жалоба: там указали, что ребенка из медучреждения не забрал ни один из законных представителей.

«На что я говорю: „А ничего, что его отец забирал из больницы?“. На что мне ответили, что он не является законным представителем и у него нет доверенности. Короче, случился дурдом», — возмутилась Мамаева.

Она добавила, что сотрудники опеки, которые пришли к ней домой, также были удивлены ситуацией.

«У меня к школе сейчас очень много вопросов, в том числе и к директору, который написал это заявление, либо учитель, который написал заявление, а потом дал на подпись к директору. Я такого не ожидала! И люди, которые из социальной опеки, которые приходили ко мне сегодня домой, они тоже были немного в шоке, потому что это какая-то вопиющая история!», — заявила модель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

