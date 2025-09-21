Ученые нашли бактерии, убившие армию Наполеона при отступлении из РФ

ABC: Ученые нашли новые бактерии, убившие армию Наполеона

Ученые обнаружили два вида бактерий, которые могут быть причастны к гибели французской армии при отступлении из России в 1812 году. Об этом сообщает испанская газета ABC.

«Из-за холода и антисанитарии болезни были обычным делом. До сих пор считалось, что сыпной тиф и окопная лихорадка были недугами, наиболее поражавшими войска Наполеона во время их драматического отступления», — говорится в материале.

Однако новое исследование дало генетическое подтверждение того, что войска страдали и от двух других опасных инфекций.

Как говорится в материале, ученые изучили образцы ДНК, извлеченные из зубов 13 солдат, чьи останки были найдены в братской могиле в Вильнюсе, где захоронены более 3,2 тысячи человек.

Результаты анализа показали наличие возвратного тифа и паратифа С. Обе инфекции передаются через кровососущих паразитов, в первую очередь вшей.

Исследователи также отметили, что, учитывая небольшое количество проанализированных останков, такие патогены могут присутствовать и у других погибших, как среди захороненных в Вильнюсе, так и в других местах, связанных с событиями 1812 года.

