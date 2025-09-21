Ученые нашли бактерии, убившие армию Наполеона при отступлении из РФ

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 37 0

Ранее считалось, что в 1812 году французские войска могли поразить сыпной тиф и окопная лихорадка. Но исследования дали другой результат.

Что стало причиной гибели французской армии в 1812 году

Фото: www.globallookpress.com/Waltraud Grubitzsch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ABC: Ученые нашли новые бактерии, убившие армию Наполеона

Ученые обнаружили два вида бактерий, которые могут быть причастны к гибели французской армии при отступлении из России в 1812 году. Об этом сообщает испанская газета ABC.

«Из-за холода и антисанитарии болезни были обычным делом. До сих пор считалось, что сыпной тиф и окопная лихорадка были недугами, наиболее поражавшими войска Наполеона во время их драматического отступления», — говорится в материале.

Однако новое исследование дало генетическое подтверждение того, что войска страдали и от двух других опасных инфекций.

Как говорится в материале, ученые изучили образцы ДНК, извлеченные из зубов 13 солдат, чьи останки были найдены в братской могиле в Вильнюсе, где захоронены более 3,2 тысячи человек.

Результаты анализа показали наличие возвратного тифа и паратифа С. Обе инфекции передаются через кровососущих паразитов, в первую очередь вшей.

Исследователи также отметили, что, учитывая небольшое количество проанализированных останков, такие патогены могут присутствовать и у других погибших, как среди захороненных в Вильнюсе, так и в других местах, связанных с событиями 1812 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

23:00
Вы можете умирать и не знать об этом: при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
22:56
Удар дрона ВСУ полностью разрушил актовый зал школы в Крыму
22:36
Ученые нашли бактерии, убившие армию Наполеона при отступлении из РФ
22:19
Макрон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом
22:05
Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
21:48
«Вопиющая история»: Алана Мамаева сообщила о визите представителей органов опеки

Сейчас читают

Дроны ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму, есть пострадавшие и погибшие
Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год