«Сочетать с овощами»: диетолог назвала блюда для правильного ужина при похудении

По словам специалиста, при снижении веса стоит сократить количество углеводов.

Что есть на ужин при похудении — советы диетолога

Диетолог Устинова: при похудении для ужина лучше всего подойдет рыба и яичница

Выбирая блюда для ужина при похудении, стоит остановиться на рыбе, курице, твороге или яицах с овощами. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

По словам эксперта, при снижении веса стоит сократить количество углеводов. Диетолог посоветовала во время ужина употреблять продукты, богатые белком и клетчаткой.

«Самым ценным и легкоусвояемым источником белка считаются рыба и морепродукты, особенно если их готовить в запеченном виде. Подойдут также яйца, творог, курица, а иногда и нежирная говядина или свинина — главное, сочетать их с овощами», — отметила специалист.

Также эксперт предостерегла от употребления вечером жирных, слишком соленых и тяжелых блюд. По ее словам, такие продукты мешают похудению. К тому же, они могут вызвать проблемы с пищеварением. Как отметила диетолог, ужин должен быть легким, питательным и простым.

В заключение эксперт добавила, что последний прием пищи должен быть не позже, чем за три-четыре часа до сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заболевания могут вызвать сахарозаменители.

