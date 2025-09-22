В Москве начались масштабные проверки точек по продаже табака для кальянов

В Москве стартовала серия крупных проверок оптово-розничных компаний, занимающихся продажей табачной и никотиносодержащей продукции для кальянов. Эти мероприятия организованы при поддержке силовых структур и надзорных органов с целью пресечения нарушений, связанных с нелегальным оборотом товаров. О том, как устроен рынок кальянного сырья и какие угрозы представляет его потребление, — в материале «Известий».

Уже нарушения

Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, в сентябре столичная полиция провела несколько ревизий на точках оптовой продажи никотиносодержащей продукции. В ходе проверок было изъято товаров на сумму 30 миллионов рублей, включая около шести тонн табака для кальяна. В мероприятиях также участвуют представители Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

«На ранних этапах проверок уже выявлены серьезные нарушения, среди которых отсутствие акцизных и цифровых маркировок, несоответствие условий хранения продукции, а также отсутствие подтверждающих документов, фиксирующих легальность происхождения товара. В результате изъяты значительные партии контрафактных никотиносодержащих смесей и кальянного табака», — отметил источник журналистов.

Речь идет, в том числе, об отсутствии маркировки «Честный знак», которая позволяет конечному потребителю узнать о происхождении товара.

Известно, что аналогичные проверки скоро будут проведены и в других регионах страны.

Мнение рынка

Легальные игроки рынка поддерживают действия правоохранителей. Вице-президент Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) и советник президента компании АО «Меридиан-Трейд» Марк Дудко считает, что власти делают правильные шаги.

«Государство делает абсолютно правильные шаги по регулированию отрасли: запрещена продажа несовершеннолетним, введены система маркировки „Честный знак“ и лицензирование для производителей и импортеров, в следующем году будет введено лицензирование оптового звена и розницы. По оценкам экспертов рынка, государство за счет взвешенного подхода к регулированию отрасли могло бы привлечь до 226 млрд рублей в бюджет, что включает не только акцизные платежи, но и НДС, налоги на прибыль организаций и социальные отчисления», — говорит спикер.

Дудко также подчеркнул, что количество несовершеннолетних потребителей никотиносодержащей продукции в России оценивается в 5-10 миллионов человек. В стране действует более 100 тысяч торговых точек, которые реализуют табачные изделия, включая федеральную розницу.

Кальяны — хуже сигарет

По мнению нарколога, кальян является полноценным способом потребления никотина и вызывает стойкую зависимость. Врач-психиатр и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев объясняет, что многие недооценили опасность кальяна, полагая, что он менее вреден, чем сигареты. Это ошибочное мнение поддерживается тем, что дым, якобы, «фильтруется» через воду, что создает иллюзию безопасности.

Курение кальяна сопровождается высокими уровнями угарного газа (CO), который в несколько раз превышает его концентрацию в сигаретах, отмечает эксперт. Это может привести к кислородному голоданию, нагрузке на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также вызвать острые отравления.

Кроме того, в кальянном дыме присутствуют канцерогенные вещества, концентрация которых может быть очень высокой при длительных сеансах курения, что повышает риск онкологических и респираторных заболеваний.

Состав кальянных смесей включает табак, патоку или глицерин, а также искусственные ароматизаторы. Однако из-за отсутствия строгого контроля над составом этих смесей, потребитель не всегда может узнать полный перечень химических веществ, которые он вдыхает.

«Кальян, таким образом, представляет собой комплексный риск для здоровья, связанный с никотиновой зависимостью, острым отравлением угарным газом и долгосрочным воздействием канцерогенов», — заключил Руслан Исаев.

