При нападении пьяного мужчины в лагере «Орленок» в Туве пострадали 13 детей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 51 0

Сотрудники лагеря самостоятельно скрутили злоумышленника до прибытия полиции.

Пьяный мужчина напал на детей в лагере Тувы — что известно

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Тринадцать несовершеннолетних пострадали при нападении пьяного мужчины на детский лагерь «Орленок» в Туве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, 25-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения пробрался в один из спальных корпусов на озере Чагытай. В тот момент внутри находилось около 30 детей. Незваный гость набросился на подростков и принялся крушить мебель.

Персонал лагеря среагировал оперативно — сотрудники самостоятельно скрутили злоумышленника и удерживали его до прибытия полицейских. Прибывшие врачи оперативно осмотрели пострадавших и оказали им необходимую медицинскую помощь.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кроме того, действиям и бездействию должностных лиц, отвечавших за безопасность детей, будет дана правовая оценка — устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодаре молодой человек напал на посетителей отделения МФЦ, расположенного в торговом центре West Mall.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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