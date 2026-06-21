В Крыму госпитализировали 14 пострадавших в результате атаки ВСУ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

Среди получивших травмы двое детей.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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После ночной атаки ВСУ на Крым в медицинские учреждения были доставлены 14 человек. Среди госпитализированных есть двое детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших в ночной атаке БПЛА укронацистов, в том числе двое детей», — сообщил Кузнецов.

По его словам, состояние детей оценивается как тяжелое. Также он добавил, что еще шестеро пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь.

В воскресенье, 21 июня, губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров четыре человека погибли и 28 получили ранения. Жертвами удара стали гражданские.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины с помощью дронов нанесли удар по Краснодарскому краю. В результате массированной атаки беспилотников на нефтяном терминале произошел пожар. Возгорание произошло в поселке Чушка.

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В Крыму госпитализировали 14 пострадавших в результате атаки ВСУ

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