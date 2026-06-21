Роспотребнадзор: в РФ найдены 30 вирусов, которые переносят комары и клещи

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Образцы насекомых были получены из 50 регионов России.

Сколько вирусов переносят клещи и комары

Фото: www.globallookpress.com/J. Meul-Van Cauteren

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Сотрудники Роспотребнадзора выявили больше 30 вирусов, которые переносят комары и клещи. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующие документы ведомства.

Специалисты изучили образцы насекомых из 50 регионов России. Всего было получено свыше 20 тысяч экземпляров. В ходе исследования ученым удалось установить, что клещи, комары, а также мелкие млекопитающие и рукокрылые, обитающие на территории нашей страны, переносят больше 30 новых РНК-вирусов.

Помимо этого, ученые выявили еще три неизвестных ранее РНК-вируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик активности клещей продлится вплоть до осени. В теплое время года этих кровососов можно встретить в лесу с густой травой, а также на дачных участках, на которых преобладает сильная растительность. Чтобы избежать укусов насекомых, эксперт порекомендовала, в том числе чаще скашивать около дома траву и обрабатывать территорию специальными средствами.

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